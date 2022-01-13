Даниил Серохвостов: результатом я доволен

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал результат в забеге на мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Так и думал, что на первой части дистанции будет сложнее, а на второй буду отыгрывать. Первая часть — равнина, вторая — подъёмы. Не сказал бы, что моя «коронка». На равнине тяжело идти, поэтому и сложно рассчитать силы, если пойдёшь медленно — много проиграешь, пойдёшь быстро — на подъёме закиснешь. Надо середину искать, чтобы было комфортно на равнине и быстро на подъёме.

В принципе, результатом я доволен, всё-таки это Кубок мира. Рассчитывал, конечно, что пройду побыстрее, было тяжело, терпел почти с самого старта. Не знаю, в чём причина, вечером сядем, разберёмся. Гонкой, в принципе, доволен, справился со стрельбой лёжа и стоя. Чуть-чуть не получилось», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».