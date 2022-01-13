Даниил Серохвостов: результатом я доволен

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал результат в забеге на мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Так и думал, что на первой части дистанции будет сложнее, а на второй буду отыгрывать. Первая часть — равнина, вторая — подъёмы. Не сказал бы, что моя «коронка». На равнине тяжело идти, поэтому и сложно рассчитать силы, если пойдёшь медленно — много проиграешь, пойдёшь быстро — на подъёме закиснешь. Надо середину искать, чтобы было комфортно на равнине и быстро на подъёме.
В принципе, результатом я доволен, всё-таки это Кубок мира. Рассчитывал, конечно, что пройду побыстрее, было тяжело, терпел почти с самого старта. Не знаю, в чём причина, вечером сядем, разберёмся. Гонкой, в принципе, доволен, справился со стрельбой лёжа и стоя. Чуть-чуть не получилось», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
- 13 января 2022
-
18:57
-
18:50
-
18:36
-
18:19
-
18:13
-
18:05
-
17:56
-
17:45
-
17:35
-
17:33
-
17:19
-
17:14
-
16:35
-
16:26
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
14:50
-
14:47
-
14:10
-
13:49
-
13:43
-
13:30
-
13:20
-
12:59
-
12:39
-
12:28
-
12:15
-
12:05
-
12:00
-
09:09
-
07:48
-
07:35
-
00:16
- 12 января 2022
-
22:56