Поварницын: думаю ли о месте в олимпийской сборной? На Игры должны ехать сильнейшие

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление на этапе Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).



«В Рупольдинге немного коварное стрельбище. Мы разбирали особенности, вроде изначально кажется, что подход лёгкий, но перед тем, как уйти на спуск перед рубежом, ты в подъём можешь немного мышечно перебрать, это сказывается на треморе перед стрельбой. По сравнению с предыдущим этапом сделал большой шаг вперёд в плане самочувствия, из такой функциональной ямы выбрался за короткое время. Думаю ли о месте в олимпийской сборной? На Игры должны ехать сильнейшие на данный момент», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».

От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.