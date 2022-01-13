Серохвостов: проигрыш Цветкову? У меня не было задачи быстро стрелять

Российский биатлонист Даниил Серохвостов прокомментировал результат в забеге на мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Проигрыш Цветкову? У меня не было задачи быстро стрелять. У меня задача — попадать. В биатлоне есть задача быстро стрелять, да, но пока мне это тяжело даётся. Хорошая или быстрая стрельба — что-то одно надо выбирать. На тренировках стреляю 28-30 секунд лёжа. Могу и быстрее, но я пока не уверен в себе, чтобы стрелять точно за 28 секунд лёжа. Четыре секунды вроде мало, но на рубеже — много. Нормально подзавязало по дистанции. Как я говорил, с первых кругов было сложно бежать, начинал терпеть. Подошёл к подъёму, а ноги просто каменные стали, они никак не толкаются, и ты просто переступаешь. Какой этап хотелось бы в эстафете бежать? Второй», — сказал Серохвостов в эфире «Матч ТВ».
- 13 января 2022
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