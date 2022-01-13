Халили: в стойке на последнем выстреле я допустил очень грубую ошибку

Российский биатлонист Карим Халили оценил своё выступление в спринте на шестом этапе Кубка мира в немецком Рупольдинге.
«На первом круге на отсечке 2 км мне сказали проигрыш, и потом уже в конце круга проигрыш остался примерно тем же. Понял, что эту часть я прошёл не слишком быстро. Когда стартанул, мне попался кто-то из норвежцев, кто шёл на третий круг. Сначала встал за ним, думал, попробую втянуться, а потом понял, что темп мне не подходит, обогнал его и пошёл дальше, но на этом время потерял. На втором и третьем кругах эту же часть дистанции я прошёл гораздо сильнее.
Что касается стрельбы, в таких идеальных условиях на рубеже нужно работать идеально. В стойке на последнем выстреле я допустил очень грубую ошибку, а насчёт лёжки — надо узнать у тренеров, что именно случилось и куда был промах. В таких условиях так стрелять нельзя.
Могла ли наступить реакклиматизация? Я так не считаю. Да, я в горах провёл две недели, а сейчас самочувствие становится лучше. Посмотрим, что будет дальше», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
- 13 января 2022
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