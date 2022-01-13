Башкиров: ход поправим немножко к ОИ, но в одни ноги с Фийоном Майе не сможем бегать

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров подвёл итоги мужского спринта в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Отставания 30-40 секунд ногами? Это наше сегодняшнее отставание. Меньше мы отставали лишь в Оберхофе. В принципе, где-то с этими же ногами и будем бежать. Надеюсь, мы поправим немножко к Олимпиаде, но надо признать, что в ноги Фийоном Майе не сможем бегать. Тем не менее надеюсь, что отставания будут меньше.

По поводу сборов — группа Цветков, Логинов, Поварницын тренировалась на меньшей высоте, поэтому, думаю, какие-то эффекты акклиматизации и реакклиматизации уже прошли. До Олимпиады обязательно ещё на высоту будем забираться: в Антерсельве и на месте, в Пекине», — сказал Башкиров в эфире «Матч ТВ».