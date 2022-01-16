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Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира в Рупольдинге
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Сегодня, 16 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Старт запланирован на 16:45 мск.

Первым на дистанцию отправится победитель спринта, француз Кентен Фийон Майе. Спустя 7 секунд стартует немец Бенедикт Долль, затем в борьбу вступит белорус Антон Смольский (+0.32).

Участие в гонке примут пять россиян: Максим Цветков стартует 21-м (+1.06), Даниил Серохвостов — 23-м (+1.11), Александр Поварницын — 31-м (+1.19), Александр Логинов — 32-м (+1.20), Саид Каримулла Халили — 35-й (+1.21).

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция мужской гонки преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

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