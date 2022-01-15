Текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Сегодня, 15 января, в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) состоится мужская эстафета 4 х 7,5 км. Начало соревнований запланировано на 16:30 мск.

За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими.