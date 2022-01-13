Фийон Майе — о победе в спринте: в жёлтом бибе сегодня я был словно в костюме Супермена

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе прокомментировал победу в мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Очень хорошая гонка. Рупольдинг — отличное место, здесь я впервые попал на подиум. Кажется, это был 2015 год. Вчера вечером решил пересмотреть ту гонку, чтобы почувствовать вдохновение. Сегодня не было проблем ни со стрельбой, ни с ходом, так что день выдался отличный. Только болельщиков не хватало.

Конечно, выиграть эту гонку было чуть проще, чем обычно, поскольку некоторые очень сильные норвежцы её пропустили. Но это их решение, они готовятся к Олимпиаде. А французская команда проводит все гонки Кубка мира. Посмотрим, чья стратегия лучше.

Лидировать в общем зачёте Кубка мира — это для меня новая ситуация. Но в прошлом я носил красный биб в некоторых гонках. Немного пугает жёлтый биб, потому что с ним на тебя начинает давить пресса, фанаты. Я оказался в немного стрессовой ситуации. Но это не относится к сегодняшней гонке, где я был словно в костюме Супермена. Он давал мне большую силу», — сказал Фийон Майе после гонки.