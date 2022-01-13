Смольский высказался о бронзе в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал завоевание бронзовой медали в мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Очень рад сегодняшнему результату. Для меня большая честь быть на подиуме с одним промахом. Тем более в Рупольдинге всегда большая плотность. Очень рад, что у меня получилось быстро пробежать и хорошо справиться со стрельбой.

Я владел информацией на каждом сантиметре дистанции. Мне передавали, сколько проигрываю Кентену. Когда подходил к стойке, старался не думать о том, сколько проигрываю, и старался отработать максимально качественно, уйти с чистой стрельбой. К сожалению, не получилось. Последний выстрел — это просто техническая ошибка, именно моя. Поэтому получилось так.

Этот результат даёт много уверенности перед Олимпийскими играми. Он даёт позитивную ноту перед последней неделей подготовки перед Олимпиадой», — сказал Смольский после гонки.