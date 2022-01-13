Смольский высказался о бронзе в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге

Белорусский биатлонист Антон Смольский прокомментировал завоевание бронзовой медали в мужском спринте на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Очень рад сегодняшнему результату. Для меня большая честь быть на подиуме с одним промахом. Тем более в Рупольдинге всегда большая плотность. Очень рад, что у меня получилось быстро пробежать и хорошо справиться со стрельбой.
Я владел информацией на каждом сантиметре дистанции. Мне передавали, сколько проигрываю Кентену. Когда подходил к стойке, старался не думать о том, сколько проигрываю, и старался отработать максимально качественно, уйти с чистой стрельбой. К сожалению, не получилось. Последний выстрел — это просто техническая ошибка, именно моя. Поэтому получилось так.
Этот результат даёт много уверенности перед Олимпийскими играми. Он даёт позитивную ноту перед последней неделей подготовки перед Олимпиадой», — сказал Смольский после гонки.
- 13 января 2022
-
21:27
-
21:22
-
21:19
-
20:54
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:21
-
19:11
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:50
-
18:36
-
18:19
-
18:13
-
18:05
-
17:56
-
17:45
-
17:35
-
17:33
-
17:19
-
17:14
-
16:35
-
16:26
-
16:26
-
16:25
-
16:06
-
14:50
-
14:47
-
14:10
-
13:49