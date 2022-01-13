Лучшие моменты мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.

От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.

Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале IBU TV.

Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия

Спринт, мужчины, 7,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 23.23,7 (0 промахов).

2. Бенедикт Долль (Германия) – отставание +7,2 секунды (0).

3. Антон Смольский (Беларусь) +32,1 (1).