Лучшие моменты мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Сегодня, 13 января, в Рупольдинге (Германия) прошла мужская спринтерская гонка в рамках шестого этапа Кубка мира по биатлону. Её победителем стал француз Кентен Фийон Майе, второе место занял немецкий биатлонист Бенедикт Долль, тройку лидеров замкнул белорус Антон Смольский.
От сборной России в гонке приняли участие Александр Логинов, Антон Бабиков, Даниил Серохвостов, Максим Цветков, Карим Халили и Александр Поварницын. Лучшим из них стал Цветков. Он занял 21-е место.
Видео можно посмотреть на официальном YouTube-канале IBU TV.
Биатлон. Кубок мира. Шестой этап. Рупольдинг, Германия
Спринт, мужчины, 7,5 км
1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 23.23,7 (0 промахов).
2. Бенедикт Долль (Германия) – отставание +7,2 секунды (0).
3. Антон Смольский (Беларусь) +32,1 (1).
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