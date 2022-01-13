Как вы относитесь к тому, что сборная России по биатлону не смогла добыть 6-ю квоту на ОИ?

Мужская сборная России по биатлону потеряла шансы на шестую квоту на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай). Это произошло после мужского спринта на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Предлагаем пройти опрос на тему: «Как вы относитесь к тому, что мужская сборная по биатлону не смогла добыть шестую квоту на Олимпийские игры в Пекине?»

В предстоящей мужской эстафете национальная команда России сможет добавить только 60 баллов в общий зачёт, этого не хватит для попадания в топ-3, которое даёт право на участие шестого биатлониста на Олимпиаде.

Таким образом, финальная квота российских биатлонистов на Олимпийские игры в Пекине составит пять спортсменов.

Положение перед эстафетой в Рупольдинге:



1. Норвегия – 4832

2. Франция – 4632

3. Германия – 4362

4. Швеция – 4338

5. Россия – 4283.