Тихонов — о российских биатлонистах: они боятся брать ответственность, мне их просто жалко

Четырёхкратный олимпийский чемпион по биатлону, бывший глава Союза биатлонистов России Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что мужская сборная России по биатлону потеряла шансы на шестую квоту на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Не могу понять одного. При мне никогда не было интервью до гонки и сразу после нее, хотя были успехи. Когда все закончится, тогда и приходите. Сейчас в эфире абсолютно безграмотные вопросы и такие же безграмотные ответы. Никогда не было в мое время, чтобы спортсмен отвечал: «Я не знаю, надо проанализировать». Какой анализ? Гонка уже прошла! Сегодня постоянно звучало слово «тренировка». Какая тренировка? Она закончилась перед первым этапом Кубка мира. Спортсмены боятся брать на себя ответственность. Безграмотность и психологическая загруженность. Мне их просто жалко. Я бы не подпустил и близко никакого корреспондента. В спорте высших достижений очень важна психология», — приводит слова Тихонова «Спорт-Экспресс».
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