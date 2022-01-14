Немецкий биатлонист Эрик Лессер обратился к российским болельщикам в «Инстаграме»

Биатлонист сборной Германии Эрик Лессер опубликовал новый пост на своей странице в социальной сети «Инстаграм», в котором обратился к российским болельщикам. Ранее Лессер одолжил свой тренировочный инвентарь российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову, который находится на карантине в Германии. Комментатор Дмитрий Губерниев в эфире призвал подписываться на «инстаграм» Лессера, и российские болельщики завалили немецкого спортсмена словами благодарности.

«Спасибо всем моим российским болельщикам. Вы взорвали мой «инстаграм», — написал Лессер в своём «инстаграме».

«Молодец, Эрик. Добро возвращается», — написал один из подписчиков в комментариях к соответствующему посту.

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