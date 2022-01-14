Эрик Лессер прокомментировал слова российских болельщиков в его адрес

Биатлонист сборной Германии Эрик Лессер рассказал, что думает по поводу слов российских болельщиков в его адрес. Ранее Лессер одолжил свой тренировочный инвентарь российскому биатлонисту Эдуарду Латыпову, который находится на карантине в Оберхофе. Комментатор Дмитрий Губерниев призвал в эфире подписываться на «инстаграм» Лессера, и российские болельщики завалили немецкого спортсмена словами благодарности.
«Российские фанаты сходят с ума от моего «инстаграма». Я не знаю, почему мне так часто пишут. По-моему, я не сделал ничего особенного: если спортсмен попадает в такую ситуацию в моём родном городе и я могу ему помочь, я обязательно помогу ему. Мне было очень приятно помочь. Я не рисковал ничем, я просто мог ему помочь.
Я хотел бы сказать большое спасибо российским болельщикам за их сообщения, но в этом нет необходимости. Можно не писать», — цитирует Лессера «Матч ТВ».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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