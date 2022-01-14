Тренер сборной России объяснил отставание подопечных на этапе Кубка мира в Рупольдинге

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объяснил, с чем, по его мнению, связано отставание подопечных на этапе Кубка мира в Рупольдинге. В мужском спринте, который выиграл француз Кентен Фийон Майе, россиян не оказалось в топ-20. Быстрешим среди представителей национальной команды России стал Максим Цветков, показавший 21-й результат.
«Позитива было немного. Трасса скоростная, и мы практически всё отставание получали на самых лёгких участках. Наше слабое место. Повороты, равнина — с этим и лыжники наши плохо справляются, и, что естественно, биатлонисты. Пробел в подготовке в детско-юношеском спорте. Мы пытаемся исправить, но компенсировать всё в национальной сборной уже довольно сложно», — приводит слова Каминского «Спорт-экспресс».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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