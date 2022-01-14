Тренер сборной России по биатлону прокомментировал потерю полной квоты на ОИ-2022 в Пекине

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский прокомментировал то, что мужская национальная команда потеряла шансы на шестую квоту на Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).
«Будем пятью, что сделаешь? Правда, до сих пор не понимаю, какая будет система, если у кого-то обнаружат ковид. Вот запасных мы подготовим. Но это же не просто взял и полетел. Китайцам нужны два теста, один за 92 часа до прилета, второй — за 48. Могу ошибаться в цифрах, но суть в том, что привезти кого-то будет очень сложно.
Допустим, один атлет заболел. Замену мы получим только через пять дней. Плюс новому человеку придется выступать с ходу, без акклиматизации. Вы же понимаете, что много толку от этого не будет. Другое дело, если бы запасных можно было держать в Пекине. Но китайцы не позволят», — цитирует Каминского «Спорт-экспресс».
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
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