Тренер сборной Беларуси по биатлону рассказал, когда будет определён состав на Олимпиаду

Старший тренер женской сборной Беларуси по биатлону Олег Рыженков рассказал, когда будет оглашён состав команды на зимние Олимпийские игры 2022 года в Пекине (Китай).

«Наша квота на Китай — пять спортсменок. Определимся с квинтетом олимпийцев уже непосредственно в Антхольце», — приводятся слова Рыженкова в «телеграм-канале» «Референт Рая».

Седьмой этап Кубка мира в Антхольце (Италия) стартует 20 января и завершится 23-го. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

Биатлон. Кубок мира. Женщины. Кубок наций

1. Швеция – 3929.

2. Франция – 3811.

3. Беларусь – 3682.

4. Норвегия – 3680.

5. Россия – 3567.

6. Германия – 3554.

7. Чехия – 3107.

8. Украина – 3041.

9. Италия – 2935.

10. Австрия – 2823.