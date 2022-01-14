Сергей Чепиков — о Михаиле Шашилове: я лично не видел, чтобы человек выпивал

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков прокомментировал информацию о том, что Михаила Шашилова могут снять с поста старшего тренера женской сборной России по биатлону.

«Большой вопрос, поможет ли команде смена наставника за три недели до Олимпийских игр. Это решение предстоит принять правлению СБР. Но давайте ответим на другой простой вопрос: кто готов прямо сейчас занять должность старшего тренера женской сборной? Желающих нет, да ещё и перед Олимпийскими играми. И только после Олимпиады стоит выносить какие-то вердикты. Что касается слухов о нарушении Шашиловым режима, мне сложно их комментировать. Всё-таки я не присутствовал на месте и лично не видел, чтобы человек выпивал», — цитирует Чепикова «RT на русском».

Сегодня, 14 января, на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета.