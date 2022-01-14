К. Резцова: Алимбекова два года назад ещё и в топ-10 не была. Всё приходит со временем

Российская биатлонистка Кристина Резцова высказалась об успехах белорусских спортсменок Динары Алимбековой и Анны Солы. Она подчеркнула, что для успешного выступления требуется время.
«Динара и Анна — молодцы. Никаких вопросов. Но ведь и они не сразу пришли к этому. Нарабатывали от сезона к сезону. Вы вспомните, ещё два года назад Алимбекова даже в десятке ни разу не была. Всё приходит со временем.
Другое дело, что с хорошим результатом нужно ещё уметь жить. Важно не бояться выигрывать, а это совсем не так просто, как может казаться. Когда бежишь преследование или масс-старт в лидерах и подходишь к рубежу — это тяжело. Нужно учиться работать с этими ощущениями.
Возможно, у меня где-то тоже сидит этот страх победить. По крайней мере, на какой-то гонке поймала себя на мысли, что думаю об этом. Это мешает. Но с опытом всё приходит. И мы можем выступать не хуже, чем белорусские девочки. Поверьте», — цитирует Резцову «Спорт-Экспресс».
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