Нигматуллина объяснила, почему белорусские биатлонистки чувствуют себя увереннее россиянок

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина поделилась мнением об успешном выступлении белорусских биатлонисток в нынешнем сезоне. При этом Нигматуллина высказалась о проблемах российской команды, которая демонстрирует более низкие результаты.
«Динара Алимбекова сказала про отдельный подход к каждому, в этом есть правда. Нас — толпы. И есть такие настроения, что если не один, так другой. Очередь большая. У них такого нет. Каждая сборница — на вес золота. Психологическая разряженность имеет большое значение. Вот даже этой осенью мне сказали, что я попадаю в команду, — и на отборах я выступала спокойно, не зажималась. Это другие ощущения», — цитирует Нигматуллину «Спорт-Экспресс».
В нынешнем сезоне российские биатлонистки на этапах Кубка мира завоевали лишь одну медаль в индивидуальных гонках.
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