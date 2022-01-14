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Сергей Чепиков дал совет тренерам женской сборной России по биатлону

Сергей Чепиков дал совет тренерам женской сборной России по биатлону
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился впечатлениями от выступления российских биатлонисток в нынешнем сезоне.

«Чувствуется, что девушки «подзагружены». В текущем сезоне никак не могут раскрыться. Отсутствует скоростная выносливость. Команде следует просто помочь. Можно собрать тренерский совет, чтобы последний этап подготовки к Олимпийским играм получился как можно более продуктивным. Наиболее правильным будет дать россиянкам отдохнуть. Речь идёт о щадящих тренировках, небольшой скоростной работе, чтобы у них появилась энергия. Без неё под нагрузками в Пекине будет крайне непросто», — приводит слова Чепикова «RT на русском».

Сегодня, 14 января, на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета.

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