Сергей Чепиков дал совет тренерам женской сборной России по биатлону
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков поделился впечатлениями от выступления российских биатлонисток в нынешнем сезоне.
«Чувствуется, что девушки «подзагружены». В текущем сезоне никак не могут раскрыться. Отсутствует скоростная выносливость. Команде следует просто помочь. Можно собрать тренерский совет, чтобы последний этап подготовки к Олимпийским играм получился как можно более продуктивным. Наиболее правильным будет дать россиянкам отдохнуть. Речь идёт о щадящих тренировках, небольшой скоростной работе, чтобы у них появилась энергия. Без неё под нагрузками в Пекине будет крайне непросто», — приводит слова Чепикова «RT на русском».
Сегодня, 14 января, на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета.
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