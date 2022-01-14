Рожков — о ситуации с Шашиловым: приём алкоголя в разумных пределах не возбраняется

Чемпион мира по биатлону Сергей Рожков отреагировал на ситуацию вокруг старшего тренера женской сборной России Михаила Шашилова. Вчера, 13 января, появилась информация, что Шашилов может быть смещён со своего поста. Сообщалось, что со стороны СБР к тренеру в последнее время возникают «различные вопросы», в том числе и «по режиму».

«Если даже человек выпил рюмку, что в этом страшного? Тем более когда подобное происходит вне рабочего процесса. Приём алкоголя в разумных пределах не возбраняется. А о злоупотреблении не может идти и речи. Такого просто не может быть. Это непонятные инсинуации. Кто-то пытается очернить Шашилова.

Сложно сказать, почему так происходит. Наверное, люди всегда будут недовольны главными тренерами, к тому же результаты женской сборной пока действительно далеки от идеальных. Но что бы руководитель на своём посту ни делал, всегда найдётся повод для критики», — цитирует Рожкова «RT на русском».

Сегодня, 14 января, на этапе Кубка мира в Рупольдинге состоится женская эстафета.