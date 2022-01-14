Владимир Драчёв назвал российского биатлониста, которого нет смысла брать на ОИ-2022

Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказал мнение, что биатлониста национальной команды Антона Бабикова не стоит брать на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.

«Отправлять надо тех, кто будет лучше готов непосредственно перед играми, кто сможет раскрыться и в лучшей форме туда попасть. Понятно, что Логинов и Латыпов сто процентов поедут в Пекин и будут бежать всю личную программу, да ещё и в эстафетах имеют приоритетное место.

Бабикова, например, не вижу смысла брать, очень сильное отставание ногами, стрельба уже не спасает на фоне остальных. На связку спринт + пасьют точно его не стоит заявлять», — приводит слова Драчёва Eurostavka.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.