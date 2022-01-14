Владимир Драчёв назвал российского биатлониста, которого нет смысла брать на ОИ-2022
Поделиться
Бывший президент Союза биатлонистов России Владимир Драчёв высказал мнение, что биатлониста национальной команды Антона Бабикова не стоит брать на зимнюю Олимпиаду 2022 года в Пекине. Игры пройдут с 4 по 20 февраля.
«Отправлять надо тех, кто будет лучше готов непосредственно перед играми, кто сможет раскрыться и в лучшей форме туда попасть. Понятно, что Логинов и Латыпов сто процентов поедут в Пекин и будут бежать всю личную программу, да ещё и в эстафетах имеют приоритетное место.
Бабикова, например, не вижу смысла брать, очень сильное отставание ногами, стрельба уже не спасает на фоне остальных. На связку спринт + пасьют точно его не стоит заявлять», — приводит слова Драчёва Eurostavka.
Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.
Комментарии
- 14 января 2022
-
12:47
-
12:00
-
11:51
-
11:44
-
11:27
-
10:32
-
10:26
-
09:56
-
09:04
-
08:55
-
08:54
-
08:49
-
07:34
-
07:30
-
06:02
-
00:57
-
00:54
- 13 января 2022
-
23:58
-
23:10
-
21:27
-
21:22
-
21:19
-
20:54
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:31
-
19:28
-
19:21
-
19:11
-
19:07
-
19:05
-
19:01
-
18:57
-
18:50
Партнерский контент