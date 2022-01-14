Сборная России по биатлону объявила состав на мужскую эстафету на этапе КМ в Рупольдинге

Сборная России по биатлону объявила состав на мужскую эстафету на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). За национальную команду побегут Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР). Мужская эстафета пройдёт завтра, 15 января, и начнётся в 16:30 мск.

Вчера, 13 января, в Рупольдинге состоялся мужской спринт. Первые три места заняли Кентен Фийон Майе (Франция), Бенедикт Долль (Германия) и Антон Смольский (Беларусь). Лучшим из россиян стал Цветков, занявший 21-е место. Серохвостов стал 23-м, Александр Поварницын — 31-м, Логинов — 32-м, Халили — 35-м, Антон Бабиков — 71-м.

Расписание гонок Кубка мира по биатлону — 2021/2022.