Евгений Гараничев завоевал серебро в гонке преследования на Кубке России, стартовав 11-м
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В Уфе состоялись гонки преследования в рамках этапа Кубка России по биатлону. В мужских соревнованиях победил Дмитрий Абашев, ранее ставший лучшим в спринте. Второе место занял Евгений Гараничев, стартовавший с 11-й позиции. Тройку призёров замкнул Рустам Каюмов.
Биатлон. Этап Кубка России. Гонка преследования. Мужчины
1. Дмитрий Абашев (ЯНАО) – 39.12,4 (3).
2. Евгений Гараничев (Тюменская область) +16,9 (2).
3. Рустам Каюмов (ЯНАО) +29,6 (4).
В женской гонке победила Алина Кудисова. Второе место заняла Юлия Дроздова, третьей стала Тамара Дербушева.
Гонка преследования. Женщины
1. Алина Кудисова (ХМАО-Югра) – 39.22,3 (6).
2. Юлия Дроздова (Московская область) +37,1 (4).
3. Тамара Дербушева (Свердловская область) +38,9 (5).
Новость по темеЕвгений Гараничев стал 11-м в спринте на этапе Кубка России
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