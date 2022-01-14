Евгений Гараничев завоевал серебро в гонке преследования на Кубке России, стартовав 11-м

В Уфе состоялись гонки преследования в рамках этапа Кубка России по биатлону. В мужских соревнованиях победил Дмитрий Абашев, ранее ставший лучшим в спринте. Второе место занял Евгений Гараничев, стартовавший с 11-й позиции. Тройку призёров замкнул Рустам Каюмов.

Биатлон. Этап Кубка России. Гонка преследования. Мужчины

1. Дмитрий Абашев (ЯНАО) – 39.12,4 (3).

2. Евгений Гараничев (Тюменская область) +16,9 (2).

3. Рустам Каюмов (ЯНАО) +29,6 (4).



В женской гонке победила Алина Кудисова. Второе место заняла Юлия Дроздова, третьей стала Тамара Дербушева.



Гонка преследования. Женщины

1. Алина Кудисова (ХМАО-Югра) – 39.22,3 (6).

2. Юлия Дроздова (Московская область) +37,1 (4).

3. Тамара Дербушева (Свердловская область) +38,9 (5).