Россия — 17-я после первого этапа женской эстафеты в Рупольдинге

Сегодня, 14 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) проходит женская эстафета. На первом этапе за сборную России выступала Валерия Васнецова. На первом круге она упала и потеряла несколько секунд. На первом огневом рубеже Валерия не допустила промахов, на втором использовала два дополнительных патрона.

Васнецова передала эстафету, находясь на 17-м месте. На втором этапе за Россию выступит Светлана Миронова. Лидером является сборная Норвегии.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.



В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.