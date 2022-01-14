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Россия — 17-я после первого этапа женской эстафеты в Рупольдинге

Россия — 17-я после первого этапа женской эстафеты в Рупольдинге
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Сегодня, 14 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) проходит женская эстафета. На первом этапе за сборную России выступала Валерия Васнецова. На первом круге она упала и потеряла несколько секунд. На первом огневом рубеже Валерия не допустила промахов, на втором использовала два дополнительных патрона.

Васнецова передала эстафету, находясь на 17-м месте. На втором этапе за Россию выступит Светлана Миронова. Лидером является сборная Норвегии.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.

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