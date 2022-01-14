Тренер женской сборной России по биатлону: больших проблем на пристрелке не было

Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский рассказал о подготовке команды к спринту, который сегодня, 14 января, пройдёт на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
«Пристрелка прошла стандартно. Все пристрелялись достаточно быстро. Ветра нет, устойчивая погода. Больших проблем на пристрелке не было. Чувствуется психологический стресс, и наша задача — кого-то успокоить, кого-то немножечко подстегнуть, с кем-то просто помолчать.
В день между гонками, если у кого-то есть проблемы и надо поработать, например, с ветром, мы рекомендуем пострелять, отработать тот или иной элемент. Вчера в основном стреляли два человека, третья попробовала. Работали над одним элементом на стрельбе, чтоб спортсменка при этом сокращала примерно 4 секунды на рубеже. Посмотрим, как сегодня реализуем этот элемент», — сказал Загурский в эфире «Матч ТВ».
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