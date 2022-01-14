«Немка просто наступила мне на лыжу». Васнецова — о падении в эстафете Рупольдинга

Российская биатлонистка Валерия Васнецова, выступившая за национальную команду на первом этапе женской эстафеты, подвела промежуточные итоги гонки.

«Очень тяжело, не знаю, с чем это связано. В Оберхофе чувствовала себя прекрасно. Возможно, вторая волна после гор началась. Состояние очень тяжелое.

Предпосылок к этому не было. На тренировке чувствовала себя прекрасно, но почему так было в гонке, пока непонятно.

Почему произошло падение? Другие биатлонистки начали прижиматься к забору, и я немке обозначила, что иду здесь, но она не среагировала и просто наступила мне на лыжу. Я упала и потеряла много секунд, сбилось дыхание, и было тяжело догонять.

На стойке сделала первый промах, но потом собралась, не попала первым допом, но главное, что справилась», — сказала Васнецова в эфире «Матч ТВ».