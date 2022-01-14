Россия занимает 7-е место после третьего этапа женской эстафеты в Рупольдинге

Сегодня, 14 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) проходит женская эстафета. На третьем этапе за сборную России выступала Ирина Казакевич. На первом огневом рубеже Ирина допустила один промах, на втором — не использовала дополнительных патронов, отстреляв чисто.

Казакевич передала эстафету, находясь на 7-м месте с отставанием в 1 минуту 10 секунд. На заключительном, четвёртом этапе за Россию выступит Кристина Резцова. Лидером на третьей передаче эстафеты является сборная Франции.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований: текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.

В первой эстафете сезона в Эстерсунде (Швеция) сборная России в составе Кристины Резцовой, Ларисы Куклиной, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной заняла восьмое место. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Васнецова, Миронова, Нигматуллина и Резцова завоевали серебро.