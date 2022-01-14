Женская сборная России завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили четыре промаха. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту 12,2 секунды.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Сборная Беларуси заняла пятое место. Представительницы команды допустили 7 промахов, а Анна Сола зашла на штрафной круг на последнем этапе гонки.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины

1. Франция — 1:10.50,0 (0+4)

2. Швеция +35,1 (0+2)

3. Россия +1:12,2 (0+6).