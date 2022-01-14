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Женская сборная России завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге

Женская сборная России завоевала бронзовые медали в эстафете на этапе КМ в Рупольдинге
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В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили четыре промаха. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту 12,2 секунды.

В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.

Сборная Беларуси заняла пятое место. Представительницы команды допустили 7 промахов, а Анна Сола зашла на штрафной круг на последнем этапе гонки.

Биатлон. Кубок мира. Рупольдинг (Германия). Эстафета. Женщины

1. Франция — 1:10.50,0 (0+4)
2. Швеция +35,1 (0+2)
3. Россия +1:12,2 (0+6).

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 6, Рупольдинг, Германия
Женщины. 4 x 6 км Эстафета
14 января 2022, пятница. 16:30 МСК
Идёт
1
Франция
1:10:50.0
2
Швеция
+35.1
3
Россия
+1:12.2
Комментарии
Новости. Биатлон
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