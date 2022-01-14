Казакевич — об эстафете Рупольдинга: я не заметила, как сегодня прошла гонка

Российская биатлонистка Ирина Казакевич, выступившая за национальную команду на третьем этапе женской эстафеты, подвела итоги гонки.

«Я не заметила, как сегодня прошла гонка. Хотела отработать на максимум на рубежах. Довольна стрельбой, но, судя по отставаниям, на дистанция наша команда сегодня не в порядке.

Не знаю, как работали лыжи у Светланы Мироновой, Валерия Васнецова сказала, что были небольшие сложности, плюс она упала на своём этапе, и как-то всё пошло кувырком с самого начала у нас», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.