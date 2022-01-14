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«Медаль вопреки. Не стоит обольщаться». Васильев — о бронзе девушек в эстафете

«Медаль вопреки. Не стоит обольщаться». Васильев — о бронзе девушек в эстафете
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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал результат женской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«Медаль вопреки, а не благодаря. Хорошо, что хоть что-то девушки смогли завоевать. Капля мёда в бочку дёгтя. Не надо обольщаться. Не у всех была основа, Беларусь ошиблась. Но классно, что зашли в тройку. Это позитив, который поможет. Резцова нас вытащила. Выступает хорошо, подтверждает свой лидерский статус», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.

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