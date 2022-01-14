«Кристина — надёжный финишёр». Анфиса Резцова оценила бронзу на этапе КМ в Рупольдинге

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала результат шестого этапа Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).

«Кристина — умница, надёжный финишёр. Справилась сегодня со стрельбой, причём быстро стреляла и лёжа, и стоя. Удачная сегодня гонка получилась, дай бог ей пасьют так же пробежать. Девчонки тоже все старались — без кругов. Ходом, наверное, чуть не готовы, больше минуты проигрывать — это много. В целом третье место — супер!» — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.