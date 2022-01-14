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Загурский назвал прямых кандидаток на Олимпиаду среди российских биатлонисток

Загурский назвал прямых кандидаток на Олимпиаду среди российских биатлонисток
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Тренер женской сборной России по биатлону Николай Загурский прокомментировал бронзовые медали женской сборной России в эстафете на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«У нас есть резервы в стрельбе. Мы настреляли сегодня шесть «допов», но могли легко обойтись тремя в такую погоду. С одной стороны, хорошо, что есть бронзовая медаль, с другой — не надо было Лере Васнецовой мазать два, она отличный стрелок, и это не её промахи. Мы сегодня третьи по стрельбе. Проиграли француженкам 18 секунд, а шведкам, которые стреляли на четыре «допа» меньше чем мы, всего 10 секунд. По времени стрельбы девочки отработали достаточно быстро.

Что касается хода на дистанции, то наши девочки проигрывали 23, 36, 37 и 27 секунд. Конечно, такое отставание заставляет нас анализировать работу на спусках, поворотах, подъёмах. У нас есть понимание, в чём может быть дело. Не хотелось бы это выносить.

Я хочу сказать, что в первой эстафете в Эстерсунде мы проиграли 2 минуты и 35 секунд. Через неделю — лишь 22 секунды. Сегодня мы проиграли тоже полторы минуты. Мы об этом думаем, размышляем, и не только мы.

У нас всегда есть надежды. Выходя на старт, мы рассчитываем не на 5-10-е места, а на то, что будем биться за медали. У нас есть понимание, над чем нужно поработать, что мы можем улучшить и где прибавить.

Эстафетная четвёрка и Нигматуллина — это прямые кандидаты на поездку на Олимпиаду.

Шевченко чувствует себя лучше. Она тренировалась, рисовала нули, посмотрим, как она будет бежать гонку преследования», — сказал Загурский в эфире «Матч ТВ».

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