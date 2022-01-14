Ирина Казакевич: сегодня сказала Кристине Резцовой, что она финиширует с флагом

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала результат шестого этапа Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).
«Мы очень рады, особенно я. Потому что это моя первая медаль на Кубке мира. Я очень счастлива, это первая эстафета в этом сезоне, когда я бежала с девчонками. Эстафетная команда заряжает, когда вы бежите вместе, это совсем другие эмоции. Очень приятно, когда что-то получается. Я сегодня сказала Кристине Резцовой, что она финиширует с флагом. Чуть-чуть не получилось, но в целом хороший результат», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.
- 14 января 2022
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