Светлана Миронова прокомментировала результат этапа Кубка мира в Рупольдинге

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала результат шестого этапа Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).

«Я очень счастлива, что сегодня у нас всё получилось в эстафете. Мы хорошо отработали на рубежах. Всегда есть к чему стремиться, но сегодня была классная работа на рубежах. Я просто счастлива, поздравляю всех девчонок и каждую благодарю», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам. В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова.