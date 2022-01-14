Стало известно, почему Шашилов не присутствовал на женской эстафете в Рупольдинге

Стали известны причины, по которым старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов пропустил женскую эстафету на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

«У него были небольшие проблемы по здоровью, но сейчас всё в порядке. Завтра на гонке он уже будет. Главное, что тест на коронавирус отрицательный», — приводит слова российской биатлонистки Ирины Казакевич «Матч ТВ».

Напомним, в Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам.

Шведки преодолели дистанцию за 1 час 10 минут и 50 секунд. Они допустили четыре промаха. У российской национальной команды 6 промахов, но без штрафных кругов. Россиянки уступили победителям гонки 1 минуту 12,2 секунды.