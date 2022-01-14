Ирина Казакевич: нужна уверенная стрельба, а не крайние габаритные выстрелы

Российская биатлонистка Ирина Казакевич прокомментировала результат шестого этапа Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).
«Я очень довольна, что сегодня у меня получилось справиться со стрельбой стоя. Это было не очень долго и уверенно. В последние тренировочные дни мы поработали в этом направлении с Николаем Степановичем Загурским. Нужна уверенная стрельба, а не крайние габаритные выстрелы. Получилось справиться в спринте стоя и сегодня в эстафете. Последний круг дался очень тяжело и в спринте, и сегодня в эстафете. Но главная задача — справляться на рубеже и бежать со всех ног финиш, и какие есть силы выдавать. И мы выдавали то, что есть на данный момент. Главное, что мы сегодня всей командой достаточно неплохо справились со стрельбой», — сказала Казакевич в эфире «Матч ТВ».
- 14 января 2022
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