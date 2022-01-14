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Кристина Резцова: я — лидер? Лидер должен быть лидером во всём, а не только иногда

Кристина Резцова: я — лидер? Лидер должен быть лидером во всём, а не только иногда
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Российская биатлонистка Кристина Резцова прокомментировала результат шестого этапа Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).

«Я — лидер? Я считаю, что лидер должен быть лидером во всём, а не только иногда. Здорово, что у нас одна из самых популярных биатлонных стран. Очень рада, что за нас болеет много народу и нас все смотрят», — сказала Резцова в эфире «Матч ТВ».

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам. В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Сборная Беларуси заняла пятое место.

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