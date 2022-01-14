Миронова: хочется, чтобы два ноля были нормой, а не так что «Ого, она делает ноль»

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала результат шестого этапа Кубка мира, который прошёл в Рупольдинге (Германия).

«Хочется, чтобы два ноля были нормой, а не так что «Ого! Миронова делает ноль», — сказала Миронова в эфире «Матч ТВ».

В Рупольдинге (Германия) на шестом этапе Кубка мира по биатлону состоялась женская эстафета. Гонку выиграла сборная Франции. Второе место заняла команда Швеции. Бронзовые медали достались россиянкам. В состав российской сборной входили Валерия Васнецова, Светлана Миронова, Ирина Казакевич и Кристина Резцова. Сборная Беларуси заняла пятое место. Представительницы команды допустили 7 промахов, а Анна Сола зашла на штрафной круг на последнем этапе гонки.