Расписание трансляций 7-го этапа Кубка мира по биатлону сезона-2021/2022 в Антхольце

С 20 по 23 января в Антхольце (Италия) пройдёт седьмой этап Кубка мира по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание трансляций.
Биатлон. Кубок мира. Седьмой этап. Антхольц, Италия. Расписание соревнований
20 января
16:15 мск — индивидуальная гонка, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).
21 января
16:15 — индивидуальная гонка, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
22 января
14:50 — масс-старт, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 2).
17:00 — эстафета, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
23 января
14:15 — эстафета, мужчины («Матч ТВ», Eurosport 1).
17:15 — масс-старт, женщины («Матч ТВ», Eurosport 1).
В состав мужской сборной России на январские этапы Кубка мира вошли Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Поварницын, Антон Бабиков и Максим Цветков. Перед стартом этапа Кубка мира в Оберхофе Латыпов сдал положительный тест на коронавирус и был помещён на карантин.
В заявку женской команды включены Кристина Резцова, Светлана Миронова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова и Анастасия Шевченко.
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