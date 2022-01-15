Динара Алимбекова опубликовала пост о выступлении сборной Беларуси в эстафете

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Команда заняла пятое место. Анна Сола зашла на штрафной круг на последнем этапе гонки.

«Высокое пятое место в эстафете», — написала Алимбекова.

Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.

Победу в эстафете одержала сборная Франции, второй финишировала Швеция. Сборная России в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Кристины Резцовой завоевала бронзу.

Сегодня, 15 января, в Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка. За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.