Динара Алимбекова опубликовала пост о выступлении сборной Беларуси в эстафете
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова опубликовала пост в своём «инстаграме» после выступления в эстафете на этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Команда заняла пятое место. Анна Сола зашла на штрафной круг на последнем этапе гонки.
«Высокое пятое место в эстафете», — написала Алимбекова.
Пост доступен в «инстаграме» Динары Алимбековой.
Победу в эстафете одержала сборная Франции, второй финишировала Швеция. Сборная России в составе Валерии Васнецовой, Светланы Мироновой, Ирины Казакевич и Кристины Резцовой завоевала бронзу.
Сегодня, 15 января, в Рупольдинге состоится мужская эстафетная гонка. За сборную России выступят Карим Халили, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Максим Цветков.
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