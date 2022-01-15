Тренер Домрачевой: Бьорндален рассчитал, что пик Дашиной формы пришёлся бы на ОИ в Пекине

Андрей Дорошенко, первый личный тренер четырёхкратной олимпийской чемпионки белоруски Дарьи Домрачевой, ответил, не рано ли подопечная ушла из спорта.

«Да, рано. Уле-Эйнар Бьорндален (муж Домрачевой, восьмикратный олимпийский чемпион. — Прим. «Чемпионата») показывал мне свои расчёты относительно Дашиной спортивной формы. Так вот, пик приходился как раз на этот год. Ещё с одной Олимпиады, уверен, она смогла бы привезти пару медалей своей стране. Смотрю сейчас на тех, кто выступает, явных лидеров не вижу», — приводит слова Дорошенко «Беларусь сегодня».

Домрачева объявила о завершении карьеры в июне 2018 года. Она также является двукратной чемпионкой мира (2012 и 2013 годы), обладательницей Кубка мира сезона-2014/2015, обладательницей шести «Малых хрустальных глобусов» Кубка мира по биатлону. Дарья – самая титулованная белорусская спортсменка в истории зимних Олимпийских игр, первая в мире биатлонистка, одержавшая три победы в личных гонках на ОИ.