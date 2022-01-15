Пётр Пащенко завоевал бронзу в спринте на этапе Кубка IBU в Словакии

В Брезно-Осрблье (Словакия) прошёл мужской спринт в рамках пятого этапа Кубка IBU по биатлону. Напомним, старт был перенесён с 14 января на 15-е по причине сильного ветра, из-за переноса организаторам пришлось отменить гонку преследования.

Победителем спринта стал француз Эмильен Клод, второй результат у норвежца Синдре Петтерсена. Тройку призёров замкнул россиянин Пётр Пащенко.

В гонке принимали участие шестеро россиян: Дмитрий Иванов (16), Ильназ Мухамедзянов (22), Василий Томшин (30), Пётр Пащенко (49), Никита Поршнев (56) и Михаил Первушин (64).

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия

Спринт. Мужчины, 10 км.

1. Эмильен Клод (Франция) — 24.35,8 (1 промах)

2. Синдре Петтерсен (Норвегия) – отставание +15,0 (3)

3. Пётр Пащенко (Россия) +17,5 (1).

5. Василий Томшин +23,2 (2)

7. Дмитрий Иванов +30,5 (1)

10. Михаил Первушин +47,8 (2)

19. Никита Поршнев +1.20,6 (3)

21. Ильназ Мухамедзянов +1.24,7 (5).