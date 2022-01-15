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Евгения Буртасова выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Словакии

Евгения Буртасова выиграла гонку преследования на этапе Кубка IBU в Словакии
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Российская биатлонистка Евгения Буртасова стала победительницей гонки преследования на пятом этапе Кубка IBU в Брезно-Осрблье (Словакия). Второе место заняла шведка Сара Андерссон. Тройку призёров замкнула представительница Норвегии Йенни Энодд.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Брезно-Осрблье, Словакия
Гонка преследования. Женщины
1. Евгения Буртасова (Россия) — 28.44,4 (2).
2. Сара Андерссон (Швеция) — +1.02,2 (4).
3. Йенни Энодд (Норвегия) — +1.07,7 (4)...
7. Виктория Сливко (Россия) — +1.31,6 (5)...
20. Лариса Куклина (Россия) — +2.37,7 (6)...
33. Наталья Гербулова (Россия) — +3.27,6 (9)...
37. Анастасия Егорова (Россия) — +3.45,7 (8).
38. Анастасия Гореева (Россия) — +3.51,4 (7).

14 января Буртасова завоевала серебро в спринтерской гонке, Наталья Гербулова стала бронзовым призёром.

Биатлон. Кубок IBU-2021-2022. Этап 5, Брезно-Осрблье, Словакия
Женщины. Гонка преследования 10 км
15 января 2022, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Евгения Буртасова
Россия
28:44.4
2
Сара Андерссон
Швеция
+1:02.2
3
Йенни Энодд
Норвегия
+1:07.7
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