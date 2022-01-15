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Цветков — перед эстафетой: настроение даже чересчур спокойное, не знаю, с чем это связано

Цветков — перед эстафетой: настроение даже чересчур спокойное, не знаю, с чем это связано
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Чемпион мира в эстафете, российский биатлонист Максим Цветков поделился настроем на мужскую эстафету, которая состоится в рамках шестого этапа Кубка мира в Рупольдинге (Германия). Цветков побежит на четвёртом этапе.

«В мужской эстафете я бегал все этапы, кроме четвёртого. В смешанных эстафетах на Кубке мира я дважды бегал четвёртый этап. Настроение нормальное, как обычно перед гонкой. Даже чересчур спокойное, не знаю, с чем это связано. Всё как обычно, будем работать по максимуму. Я сейчас посмотрел, кто будет на четвёртом этапе: Самуэльссон, Фийон Майе, Наврат. Соперники все знакомые. Всё отлично, спал хорошо, утром сходил на тренировку, погода хорошая, всё будет замечательно», — сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

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