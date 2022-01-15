Россия — третья после первого этапа мужской эстафеты в Рупольдинге

Сегодня, 15 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) проходит мужская эстафета. На первом этапе за сборную России выступал Карим Халили. На обоих огневых рубежах он стрелял без промахов.

Халили передал эстафету, находясь на третьем месте. На втором этапе за Россию выступит Даниил Серохвостов. Лидером является сборная США.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию соревнований:

текстовая онлайн-трансляция мужской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге.



В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими.