Швед стрелял по чужой установке в эстафете, из-за чего норвежец потерял больше 2 минут

Норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен испытывал проблемы на стойке во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).
Оказалось, что швед Пепе Фемлинг стрелял по его установке, а норвежец не поднял руку, потому что не знал, что делать. Андерсен потерял большое количество времени, в том числе обсуждая момент с арбитром, и в итоге зашёл на 2 штрафных круга.
Отметим, что ко второму рубежу Андерсен подходил с отставанием в 12 секунд, после проблем на стойке сборная Норвегии начала проигрывать лидеру 2 минуты 11 секунд.
Судьи IBU уже разобрали инцидент, результат шведской команды будет скорректирован.
В Рупольдинге команда Норвегии выступает вторым составом: Андерсен, Сверре Дален Аспенс, Йоханнес Дале и Эрленд Бьонтегорд.
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