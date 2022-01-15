Швед стрелял по чужой установке в эстафете, из-за чего норвежец потерял больше 2 минут

Норвежский биатлонист Александер Фьелд Андерсен испытывал проблемы на стойке во время мужской эстафеты на шестом этапе Кубка мира в Рупольдинге (Германия).

Оказалось, что швед Пепе Фемлинг стрелял по его установке, а норвежец не поднял руку, потому что не знал, что делать. Андерсен потерял большое количество времени, в том числе обсуждая момент с арбитром, и в итоге зашёл на 2 штрафных круга.

Отметим, что ко второму рубежу Андерсен подходил с отставанием в 12 секунд, после проблем на стойке сборная Норвегии начала проигрывать лидеру 2 минуты 11 секунд.

Судьи IBU уже разобрали инцидент, результат шведской команды будет скорректирован.

В Рупольдинге команда Норвегии выступает вторым составом: Андерсен, Сверре Дален Аспенс, Йоханнес Дале и Эрленд Бьонтегорд.