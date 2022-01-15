Россия — четвёртая после второго этапа мужской эстафеты в Рупольдинге

Сегодня, 15 января, на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия) проходит мужская эстафета. На втором этапе за сборную России выступал Даниил Серохвостов. На первом огневом рубеже он использовал два дополнительных патрона.

Серохвостов передал эстафету, находясь на четвёртом месте. На третьем этапе за Россию выступит Александр Логинов. Лидером является сборная Италии.

В первой эстафете сезона, которая состоялась в Эстерсунде (Швеция), сборная России в составе Карима Халили, Даниила Серохвостова, Александра Логинова и Эдуарда Латыпова завоевала бронзу. На этапе Кубка мира в Хохфильцене (Австрия) Василий Томшин, Даниил Серохвостов, Александр Логинов и Эдуард Латыпов также стали третьими.