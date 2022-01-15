Халили: на третьем круге держался за ребят просто на зубах, состояние тяжёлое было

Российский биатлонист Карим Халили оценил своё выступление в мужской эстафете на шестом этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге (Германия).
Халили выступал на первом этапе и передал эстафету, находясь на третьем месте.
«Сегодня скорость по дистанции была далека от идеала. Состояние тяжёлое было. Лёжа долго стрелял, потому что пробивало очень сильно, старался без ошибок и допов аккуратнее сработать.
На втором круге увидел, что впереди Лессер, знаю, что он в хорошей форме находится, решил сразу взвинтить темп, чтобы на более пологой части трассы его достать, на крутой это делать тяжелее. Когда подъехал к нему, понял, что потратил много сил. На третьем круге держался за ребят просто на зубах, тяжело очень было», — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
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